Паром, перевозивший людей из Владивостока на остров Попова, потерял ход

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Паром "Босфор Восточный", перевозивший пассажиров между Владивостоком и островом Попова, входящим во Владивостокский городской округ, потерял ход в проливе Старка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"При выполнении рейса на остров Попова в проливе Старка вечером 27 декабря потерял ход паром "Босфор Восточный". На помощь <…> выдвинулось спасательное судно "Капитан Балашов". Примерное время подхода - полтора часа", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в Морспасслужбе, команда парома запустила резервный регенератор. Свет и отопление на борту есть. Сейчас экипаж перекачивает замерзшее топливо из верхних баков в нижние, чтобы запустить двигатель. По словам капитана, машина заглохла из-за переохлаждения дизельного топлива. По прогнозу экипажа, запустить двигатель удастся в течение часа.