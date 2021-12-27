Экипаж совершившего аварийную посадку вертолета в Удмуртии периодически выходит на связь

ТАСС, 27 декабря. Экипаж вертолета, который совершил аварийную посадку в лесах Удмуртии, периодически выходит на связь, сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Периодически выходят на связь. Поиски осуществляются в трех районах", - сказал собеседник агентства.

Председатель правительства региона Ярослав Семенов также сообщил, что более 100 человек принимают участие в поисках вертолета.

"В аварийно-спасательных работах участвует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости, в том числе снегоходах. Поиск с воздуха ведут ПСВС Ми-8 с парашютно-десантной группой и беспилотные авиационные системы МЧС. Поисковые работы также проводят подразделения поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных Минприроды и Минздрава, органы местного самоуправления, добровольцы. Всего привлечено 107 человек и 36 единиц техники, семь снегоходов", - привела пресс-служба правительства слова Семенова.

Он уточнил, что на данный момент поиск вертолета и экипажа не дал результатов. В районе места происшествия развернут штаб поиска и пункт управления руководителя гражданской обороны Удмуртии и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.