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В Башкирии столкнулись автобус и легковой автомобиль

Два человека пострадали

ТАСС, 28 декабря. Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись во вторник утром в Иглинском районе Башкирии. Как сообщила журналистам пресс-служба республиканского УГИБДД, в результате ДТП пострадали два человека, они доставлены в больницу.

"Сегодня, 28 декабря, в Иглинском районе зарегистрировано ДТП с пассажирским транспортом. Авария произошла в восьмом часу утра (около 06:00 мск - прим. ТАСС) на 3 км автодороги Иглино - Красный Восход. Столкнулись автобус Peugeot Boxer и встречный Datsun on-DO. В результате аварии 31-летний пассажир автобуса, а также 30-летний водитель Datsun доставлены в больницу", - сообщила пресс-служба.

По данным ГИБДД, автобус двигался по маршруту Уфа - Тавтиманово, в салоне находились три пассажира.

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