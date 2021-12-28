СМИ: не менее двух человек погибли в ДТП с автобусами на юге Пакистана

ИСЛАМАБАД, 28 декабря. /ТАСС/. Не менее двух человек погибли, еще 16 получили ранения в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов в провинции Синд на юге Пакистана. Об этом во вторник со ссылкой на местную спасательную службу сообщил телеканал Dunya News.

По его данным, ДТП произошло рано утром на междугородном шоссе Indus Highway в округе Джамшоро на западе провинции. Как отмечает издание, при столкновении два пассажира погибли на месте, 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.