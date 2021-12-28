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Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой в Подмосковье

Всего в маршрутке было 15 человек

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Легковая машина и маршрутка лоб в лоб столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Информация о ДТП на 21-м км дороги М-8 поступила в 09:24 мск. "Легковой автомобиль Chevrolet совершил встречное столкновение с маршрутным транспортным средством Citroen. В результате произошедшего пострадали четыре человека, которые находились в маршрутке", - сказал собеседник агентства, добавив, что детей среди пострадавших нет.

Всего в маршрутке было 15 человек. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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