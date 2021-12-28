Семилетняя девочка погибла в результате пожара в жилом доме под Тамбовом

ТАМБОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетней девочки в результате пожара в квартире жилого дома в селе Орловка Тамбовской области. Об этом во вторник сообщает СК по региону.

"Сегодня ночью произошло возгорание квартиры в жилом доме села Орловка Тамбовского района, в котором проживала женщина с двумя малолетними детьми. При тушении пожара спасатели обнаружили тело семилетней девочки. Мамы и старшей дочери в момент возгорания в квартире не было", - сообщили в СК.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки. "В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие трагической гибели ребенка", - отметили в СК.