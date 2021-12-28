{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семилетняя девочка погибла в результате пожара в жилом доме под Тамбовом

Инцидент произошел в селе Орловка. По предварительным данным следователей, причиной ЧП могла стать неисправность электропроводки

ТАМБОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетней девочки в результате пожара в квартире жилого дома в селе Орловка Тамбовской области. Об этом во вторник сообщает СК по региону.

"Сегодня ночью произошло возгорание квартиры в жилом доме села Орловка Тамбовского района, в котором проживала женщина с двумя малолетними детьми. При тушении пожара спасатели обнаружили тело семилетней девочки. Мамы и старшей дочери в момент возгорания в квартире не было", - сообщили в СК.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки. "В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие трагической гибели ребенка", - отметили в СК.

Теги
РоссияТамбовская область
На Алтае многодетную мать приговорили к четырем годам колонии по делу об истязаниях
По информации следователей, женщина избивала старших дочерей и выгоняла их без одежды на мороз, также она привлекала своих детей к употреблению алкоголя
Читать полностью