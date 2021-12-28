Число жертв ДТП в Кировской области увеличилось до четырех

КИРОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Число жертв аварии, произошедшей накануне в Белохолуницком районе Кировской области, увеличилось с трех до четырех человек. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

"Мужчина, [пострадавший в аварии], умер в больнице", - сказала собеседница агентства.

По данным УГИБДД по региону, погибли 31-летний водитель и два пассажира (26 и 55 лет) автомобиля "УАЗ-Патриот", а также 23-летняя девушка - пассажир автомобиля BMW. Также четыре человека, включая пятилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, получили травмы.

Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, пятилетний ребенок доставлен в детское отделение центра травматологии, его состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавший 18-летний молодой человек переведен в Кировскую областную больницу. Еще двух пострадавших в скором времени доставят в центр травматологии в Киров.

Вечером 27 декабря на трассе недалеко от Белой Холуницы в Кировской области 26-летний мужчина - водитель автомобиля BMW столкнулся со встречным автомобилем "УАЗ-Патриот". Ранее сообщалось, что в результате три человека погибли, еще пять пострадали.