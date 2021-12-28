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CNN: самолет Learjet разбился в Калифорнии

Спасатели не обнаружили выживших

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Небольшой самолет марки Learjet разбился в городе Эль-Кахон штата Калифорния в понедельник вечером. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на местных пожарных и офис шерифа.

Прибывшие на место происшествия спасатели не обнаружили выживших. Как сообщили телекомпании в офисе шерифа, местные власти не располагают точной информацией о числе находившихся на борту. Пострадавших на земле нет.

Самолет должен был приземлиться на местном аэродроме, но около 19:00 (06:00 вторника мск) произошла авиакатастрофа.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США уже проинформированы о крушении самолета и проведут расследование. На данный момент вероятной причиной происшествия считают погодные условия.

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