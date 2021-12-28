В ДТП с легковушкой и грузовиком в Тюменской области погибли два человека

ТАСС, 28 декабря. Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли при столкновении с грузовиком в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по региону.

"В селе Исетское на регулируемом перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Первомайской столкнулись грузовик MAN с полуприцепом и автомобиль Datsun. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля, 65-летние супруги", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УГИБДД, один из водителей попавших в ДТП автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора.