{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд избрал запрет определенных действий депутату думы Томска Фадеевой

Она обвиняется в организации экстремистского сообщества и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан

ТОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий депутату думы Томска, бывшему руководителю штаба Алексея Навального в Томской области (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Ксении Фадеевой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фадеева обвиняется в организации экстремистского сообщества и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий и применять до ее отмены или ее изменения. Иной более мягкой меры пресечения невозможно", - озвучил решение судья.

Теги
РоссияТомская область
СМИ: мужчина, угрожавший взорвать себя у отделения банка в Черногории, сдался властям
По данным телеканала RTCG, бомба была муляжом, а бутылки якобы с коктейлями Молотова были наполнены водой
Читать полностью