Суд избрал запрет определенных действий депутату думы Томска Фадеевой

ТОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий депутату думы Томска, бывшему руководителю штаба Алексея Навального в Томской области (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Ксении Фадеевой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фадеева обвиняется в организации экстремистского сообщества и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий и применять до ее отмены или ее изменения. Иной более мягкой меры пресечения невозможно", - озвучил решение судья.