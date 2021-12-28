В Уфе столкнулись пассажирский автобус и троллейбус

ТАСС, 28 декабря. Автобус с пассажирами и троллейбус столкнулись в Уфе. В результате пострадали шесть человек, пятеро из них направлены для осмотра медиками в больницы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии.

"В 20:30 в Уфе, на пр. Октября, напротив дома № 141, в результате столкновения движущихся в попутном направлении автобуса ГАЗ "Вектор-Некст" (маршрут № 290) и троллейбуса (маршрут № 22), пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пять человек, пассажиры автобуса, направлены для осмотра в больницы. Детей среди них нет. Водитель троллейбуса, женщина 1965 года рождения, после осмотра бригадой скорой медицинской помощи на месте ДТП была отпущена.

Отмечается, что в автобусе находились 20 пассажиров и водитель, в троллейбусе - водитель и кондуктор.

По данным пресс-службы ГИБДД республики, 30-летний мужчина, управляя автобусом, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении троллейбусом, который был без пассажиров. За рулем находилась 56-летняя женщина. Подробности уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.