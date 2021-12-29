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Прокуратура выявила нарушения в колонии Астрахани

Начальнику УФСИН внесли представление

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Представление региональной прокуратуры внесли начальнику исправительной колонии №8 в Астрахани по результатам проверки ведомством соблюдения законов, выявили несколько нарушений. Об этом сообщила в среду пресс-служба Астраханской областной прокуратуры.

"Заместителем прокурора области Дмитрием Харитоновым проверено соблюдение законов в исправительной колонии №8 Астрахани. Проведен личный прием осужденных, в ходе которого поступили обращения девяти граждан по вопросам соблюдения социальных прав. По результатам проверки выявлены нарушения законодательства о материально-бытовом обеспечении осужденных, правил охраны их труда, с целью устранения которых начальнику управления ФСИН России по области внесено представление", - говорится в сообщении.

Уточняется, что устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Астраханской области.

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