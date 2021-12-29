Непогода оставила без света 165 населенных пунктов в шести областях Украины

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Дождь и мокрый снег привели к обесточиванию 165 населенных пунктов на Украине. Об этом сообщает в среду Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на утро 29 декабря в результате осложнения погоды (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты обесточены 165 населенных пунктов в областях: Херсонская - 65, Днепропетровская - 46, Николаевская - 23, Запорожская - 17, Донецкая - 13, Сумская - 1", - отмечается в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным синоптиков, в среду во Львовской и Закарпатской областях будет небольшой снегопад. Снег с дождем прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Ожидается мороз до минус 11 градусов.