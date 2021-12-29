Капитан парома, потерявшего ход по пути из Владивостока, был трезв

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Освидетельствование капитана парома "Босфор Восточный", который потерял ход по пути из Владивостока на остров Попова, показало, что он был трезв, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщила, что, по предположению пассажиров судна, капитан мог быть нетрезв.

"Он был совершенно трезв. Было проведено освидетельствование, [которое показало] 0 промилле в выдыхаемом воздухе", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что 72-летний капитан работает уже 30 лет.

27 декабря после ежегодного ремонта паром "Босфор Восточный" вышел в рейс на остров Попова, однако при подходе к острову потерял ход. На помощь ему выдвинулось спасательное судно "Капитан Балашов", но команда парома запустила двигатель и пришвартовала судно. Глава города Константин Шестаков поручил провести расследование того, по какой причине паром был заправлен переохлажденным топливом, из-за которого произошла остановка. Приморская транспортная прокуратура после инцидента начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности плавания.