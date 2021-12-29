В Карачаево-Черкесии возбудили дело после обнаружения тела младенца на улице

ЧЕРКЕССК, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после обнаружения на одной из улиц Карачаевска тела новорожденной девочки. Об этом журналистам в среду сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по республике.

"Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка рядом с одним из многоквартирных домов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", - сказали в управлении.

Согласно информации следствия, 27 декабря на одной из улиц Карачаевска обнаружили тело новорожденной девочки. По предварительным данным экспертов, младенец родился живым, у него обнаружены признаки черепно-мозговой травмы и механической асфиксии. Разыскивается мать ребенка. Изучается изъятая медицинская документация рожениц из перинатальных центров.