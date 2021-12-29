ВС РФ отказался передать дело экс-главы "Открытой России" для рассмотрения в Петербург

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России отказал в передаче в Санкт-Петербург для рассмотрения по существу дела экс-главы "Открытой России" Андрея Пивоварова, обвиняемого в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Пивоварова об изменении территориальной подсудности при рассмотрении дела по существу", - сказала собеседница агентства.

Расследование дела в отношении Пивоварова завершилось, его будет рассматривать Ленинский районный суд Краснодара.

Пивоваров обвиняется в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организацией, признанной нежелательной на территории РФ (ст. 284.1 УК РФ). По данным следствия, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил нежелательной организацией и неоднократно размещал в открытом доступе агитационные сведения в ее поддержку. При этом фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации. По словам адвоката Пивоварова Сергея Бадамшина, ему вменяют руководство деятельностью нежелательной организации в виде размещения 30 постов на его публичной странице в Facebook.

Пивоварова задержали 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему предъявили обвинение и поместили под стражу. "Открытая Россия" ранее заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.