Ростехнадзор назначил максимальный штраф за обрушение на фабрике в Норильске

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Енисейское управление Ростехнадзора назначило максимальный штраф в размере 1 млн рублей за нарушение правил промышленной безопасности на обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей" в Норильске, говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

20 февраля 2021 года при частичном обрушении галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. Технической причиной аварии стало смещение оголовка фундамента, сообщал Ростехнадзор ранее.

"Енисейским управлением Ростехнадзора в отношении ООО "Медвежий ручей" вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ, назначен максимальный штраф в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что это максимально возможный штраф за нарушения норм промышленной безопасности.

По мнению специалистов ведомства, комплекс сооружений эксплуатировался с нарушением требований промышленной безопасности, после обнаружения смещения оголовка одного из фундаментов его эксплуатация не была приостановлена. Кроме того, в Ростехнадзоре отметили, что не была обеспечена своевременная организация и проведение аварийно-спасательных работ на месте происшествия.

По факту обрушения были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц") и ч. 3 ст. 217.2 УК РФ ("Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности").