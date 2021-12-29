В ДТП в Курской области погибли два человека

КУРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе М2 Крым в Медвенском районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Mitsubishi L200 на 567-м км дороги М2 Крым в Медвенском районе выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107. Уходя от столкновения машин, третий автомобиль - Mitsubishi Outlander - столкнулся с Ford Transit.

"В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2107 скончались на месте, пассажир Mitsubishi L200 госпитализирована, пассажир 1982 года рождения и пассажир 1983 года рождения автомобиля Mitsubishi Outlander получили травмы", - говорится в сообщении.