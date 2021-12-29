В ДТП с тремя легковыми автомобилями под Воронежем погиб человек

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Столкновение трех легковых автомобилей произошло под Воронежем, в результате ДТП один человек погиб, еще четверых госпитализировали. Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Camry и его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, еще один пассажир автомобиля Toyota Camry, 58-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров автомобиля Ford Focus получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - сообщила она.

По данным Куликовой, ДТП произошло в среду в 14:30 мск в Новоусманском районе Воронежской области, на 16-м км автодороги М-4 "Дон" - Малая Приваловка на границе с Липецкой областью. "По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей Ford Focus, Toyota Camry под управлением 54-летнего местного жителя и Lada Largus под управлением 41-летнего жителя Липецкой области", - уточнила она.