Один человек пострадал в ходе дорожного конфликта со стрельбой на МКАД

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Дорожный конфликт между водителями на МКАД в Москве закончился стрельбой, пострадал один человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Полиция разбирается в конфликте, который произошел между двумя водителями на МКАД, в ходе которого один из них получил ранение, предположительно из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Его личность уже установлена.

По предварительным данным, инцидент произошел 28 декабря.