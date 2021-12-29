{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Канаде с рельсов сошли несколько десятков вагонов товарного состава

Пострадавших нет

ОТТАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков вагонов товарного состава сошли с рельсов в канадской провинции Саскачеван. Об этом в среду сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Крэйвен, который находится в 30 км к северо-западу от крупного города Реджайна. Состав принадлежит компании Canadian Pacific Railway ("Канадиан пасифик рейлуэй"). По неустановленной пока причине несколько десятков вагонов сошли с рельсов, когда поезд пересекал железнодорожный переезд на одном из шоссе. Движение по этой автодороге перекрыто.

Пострадавших нет.

Теги
Канада
Уголовное дело возбуждено после ДТП, в котором погиб президент ТПП Воронежской области
Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой региона
Читать полностью