В Канаде с рельсов сошли несколько десятков вагонов товарного состава

ОТТАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков вагонов товарного состава сошли с рельсов в канадской провинции Саскачеван. Об этом в среду сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Крэйвен, который находится в 30 км к северо-западу от крупного города Реджайна. Состав принадлежит компании Canadian Pacific Railway ("Канадиан пасифик рейлуэй"). По неустановленной пока причине несколько десятков вагонов сошли с рельсов, когда поезд пересекал железнодорожный переезд на одном из шоссе. Движение по этой автодороге перекрыто.

Пострадавших нет.