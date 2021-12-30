Жильцов дома в Ялте, где произошли взрыв газа и пожар, разместят в пансионате

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря /ТАСС/. Власти Ялты разместят в пансионате жильцов дома, где в четверг произошел взрыв газа, пожар и обрушились перекрытия, сообщила ТАСС глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Сейчас мы, конечно же, будем, с учетом того, что рухнула стена, есть большая вероятность того, что дом является аварийным, будем эвакуировать все семьи из этого дома в пункт временного размещения - муниципальный пансионат", - сказала Павленко.

Мэр Ялты добавила, что количество жильцов дома еще уточняется. "Судя по прописке, людей гораздо меньше. На самом деле, здесь достаточно много людей. Все данные уточняем", - пояснила Павленко.

Глава администрации прибыла на место происшествия. "Мы сейчас здесь, на месте. Предварительно, это 10-квартирный жилой дом - две [квартиры] в цоколе и восемь на втором этаже. Пострадавшая непосредственно семья проживает, по предварительной информации, в квартире, где произошел взрыв газа. Женщина и двое детей: девять месяцев и шесть лет. В настоящий момент им оказывается помощь в Ливадийской больнице силами врачей ФМБА. Иных пострадавших нет, все жильцы вместе со мной рядом с домом", - сказала она. Также Павленко добавила, что "ситуация контролируемая, завершаются работы по тушению пожара".

В пресс-службе республиканского главка МЧС агентству сообщали, что им поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Таврической. Есть угроза распространения огня. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из дома эвакуированы 20 человек. Площадь пожара - 150 кв. м. Погибших нет. В пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что в доме обрушились межэтажные перекрытия.