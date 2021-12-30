Пропавшего в Иванове мальчика нашли живым

ТАСС, 30 декабря. Одиннадцатилетний школьник из Иваново, пропавший накануне вечером, найден живым. Об этом в четверг ТАСС сообщила замначальника пресс-службы УМВД по региону Ирина Лебедева.

"Мальчик нашелся, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в ходе поисковых мероприятий обнаружили его на улице в районе мебельного комбината, где он гулял. Сейчас его доставят в полицию, проведут с ним профилактическую беседу, пригласят родителей", - сказала собеседница агентства.

В среду вечером ребенок ушел от друга, но домой так и не вернулся. По факту исчезновения школьника следователи возбудили уголовное дело, прокуратура начала проверку в отношении органов системы профилактики безнадзорности, поскольку мальчик уходит из дома уже не в первый раз.