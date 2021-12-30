Уголовное дело возбудили из-за повреждений китайского судна, севшего на мель у Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после того, как китайский сухогруз Xing Yuan сел на мель у набережной Холмска на юге Сахалина. Выяснилось, что судно получило многочисленные повреждения, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена" по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта", - рассказали в пресс-службе.

По данным следователей, сухогруз получил повреждения в виде разрывов обшивки правого и левого бортов, деформации и разрыва скулового киля правого и левого бортов, деформации кромки лопастей винта и затопления машинного отделения. Судовладельцу причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Днем 6 декабря из-за шторма на мель выбросило китайское судно Xing Yuan 1993 года постройки (порт приписки Сьерра-Леоне), пришедшее в Холмск из Японии. Это произошло во время снятия сухогруза с якоря. Груза на судне не было, 12 членов экипажа (граждане КНР) эвакуировали и до сих пор находятся на Сахалине. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку.