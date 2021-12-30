В Пулково таможенники изъяли украшения Cartier на €100 тыс. у гражданки России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Пулковской таможни изъяли у прибывшей из Милана российской гражданки ювелирные украшения на сумму свыше €100 тыс., которые она попыталась нелегально ввезти в Россию. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе таможни.

"Были выявлены браслет, серьги и кольцо, на всех изделиях присутствовала надпись Cartier. Предварительная стоимость ювелирных изделий составила более €100 тыс.", - рассказали в пресс-службе. Гражданка России пыталась провезти украшения в обход процедур таможенной декларации.

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления указали на то, что сотрудники стали чаще находить в международных почтовых отправлениях запрещенные к ввозу товары. Участившиеся случаи обнаружения таких посылок связывают с коронавирусными ограничениями на международные передвижения и ростом онлайн-торговли.

"В 2021 году по запросам Пулковской таможни была проведена 151 экспертиза, а в 2020 году, когда мир уходил на карантин, число экспертиз возросло [на] 12%. Это говорит о том, что граждане начали приобретать товары на интернет-площадках, используя для доставки международные почтовые отправления", - рассказали в пресс-службе.

С начала 2021 года таможенники возбудили более 390 дел об административных правонарушениях, связанных с нелегальными почтовыми отправлениями. Чаще всего в посылках специалисты обнаруживали ножи различных модификаций, также сотрудники таможни находили наркотические вещества. Отдельно отмечаются выявленные факты незаконной пересылки советских государственных наград. В частности, в двух посылках нашли Орден "Красного знамени" и Орден Отечественной войны II степени, стоимость каждого из которых на зарубежных аукционах оценивается в $200-400.