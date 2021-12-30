Суд отказал Google в приостановке исполнения решения в пользу "Царьграда"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа отказал компании Google в просьбе приостановить исполнение судебного акта по восстановлению телеканалу "Царьград" доступа к заблокированному YouTube-каналу. Это следует из информации, опубликованной на сайте картотеки арбитражных дел.

В картотеке арбитражных дел указано, что определение "Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта" было вынесено судом 29 декабря, однако текст определения и причина отказа не указаны.

Ранее Google подал кассационную жалобу на судебные акты, вынесенные в пользу российского телеканала. На данный момент жалоба к рассмотрению не принята.

Арбитражный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск телеканала "Царьград" к компании Google по поводу блокировки канала на платформе YouTube. В соответствии с решением суда компания должна была возобновить доступ к аккаунту и каналу телеканала "Царьград" в YouTube, а также исполнить договор на монетизацию канала.

В июле 2020 года "Царьград" сообщил о блокировке его канала с более чем миллионом подписчиков на платформе YouTube. Как поясняли в Google, аккаунт телеканала был заблокирован в связи с "нарушением экспортного законодательства". Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями США с 2014 года.