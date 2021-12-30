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Сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе на востоке Мексики

По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка топлива

МЕХИКО, 30 декабря. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Ласаро-Карденас-дель-Рио" в районе Минатитлан в штате Веракрус на востоке Мексики. Об этом сообщило в четверг в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, сотрудники полиции и военнослужащие. Специалистам удалось справиться с огнем. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка топлива. Инцидент не представлял угрозы для жителей прилегающих к предприятию районов, сведений о пострадавших среди работников предприятия обнародовано не было.

НПЗ принадлежит государственной компании Pemex, которая пока никак не прокомментировала случившееся. В начале апреля на этом же предприятии прогремела серия взрывов, после чего начался сильный пожар. Жертв удалось избежать, однако нанесенный материальный ущерб оказался весьма значительным, и ремонтно-восстановительные работы заняли более месяца.

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