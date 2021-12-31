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В ДТП в Воронежской области погибли три человека

Автомобиль Toyota Camry столкнулся со стоящей на обочине "Газелью"

ВОРОНЕЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении на трассе М-4 "Дон" легкового автомобиля Toyota Camry со стоящей на обочине "Газелью" в Воронежской области. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Наталья Куликова.

"Сегодня в 11:00 мск в Богучарском районе на 726-м км трассы М-4 "Дон" водитель Toyota Camry, двигаясь из Москвы в сторону Ростова-на-Дону, столкнулся с автомобилем "Газель", стоящим на обочине. В результате ДТП погиб водитель Toyota Camry и два пассажира", - сообщила она.

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