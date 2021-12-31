В ДТП в Саратовской области погибли два человека

ТАСС, 31 декабря. Два легковых автомобиля столкнулись в Новобурасском районе Саратовской области. В результате ДТП два человека погибли и трое, включая подростка, получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УГИБДД.

"По предварительным данным, в 15:10 (14:10 мск) на 29-м км а/д Саратов - Тепловка - Б. Карабулак - Балтай произошло столкновение автомобиля Geely под управлением водителя мужчины 1949 года рождения и а/м Ford Fiesta под управлением водителя женщины 1963 года рождения", - говорится в распространенном сообщении.

В результате ДТП водитель Ford и пассажир Geely от полученных травм скончались на месте. Также травмы получили 72-летний водитель Geely, 46-летняя женщина и 17-летняя девушка, которые были госпитализированы.