В Оренбурге ограничили теплоснабжение для 1,5 тыс. жителей

ОРЕНБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Теплоснабжение более чем для 1,5 тыс. жителей Оренбурга ограничили из-за утечки на сетях. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Оренбургских тепловых сетей.

"Временно ограничено теплоснабжение 15 строений, включая 13 жилых домов, в которых проживает свыше 1,5 тыс. человек. В настоящее время работы затруднены из-за находящейся на территории техники. Максимальное время устранение аварии - 08:00 (06:00 мск) воскресенья", - отметила собеседница агентства.

Как уточняет региональное ГУ МЧС, сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Оренбурге поступило в 20:30 (18:30 мск). В устранении аварии принимают участие 19 человек и девять единиц техники.