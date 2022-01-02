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Движение поездов после ДТП с автобусом в Рязанской области не ограничили

Авария произошла в Скопинском районе

ТАСС, 2 января. Движение поездов по железнодорожному мосту, в опору которого врезался рейсовый автобус в Рязанской области, не ограничено. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"С движением все в порядке в Рязанской области", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло утром в Скопинском районе. По предварительным данным, автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, 16 пострадали. В автобусе во время ДТП находились более 50 человек, среди погибших детей нет.

Теги
РоссияРязанская область
В Рязанской области произошло ДТП с автобусом
Погибли пять человек, пострадали - 21
В Рязанской области произошло ДТП с автобусом
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