Пять человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Чувашии

ТАСС, 2 января. Ребенок 11 лет и четверо взрослых пострадали в аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Канашском районе Чувашии. Об этом говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы МВД по республике.

Ранее на сайте ГУ МЧС по Чувашии была размещена информация о шести пострадавших в ДТП.

"В результате автоаварии пострадали пять человек: водитель Ford, а также 45-летний мужчина, управлявший кроссовером, и его пассажиры - 41-летняя женщина, 19-летняя девушка и 11-летний мальчик. Все они с различными травмами доставлены в больницу", - отмечается в сообщении пресс-службы МВД по Чувашии.

Как уточнила ТАСС представитель пресс-службы, находившийся в автомобиле Ford семилетний ребенок не пострадал.

По информации МВД республики, авария произошла 1 января около 22:15 мск на 29-м км автодороги А-151 Цивильск - Ульяновск в Канашском районе. По предварительным данным, 37-летняя водитель Ford Fusion, двигаясь в сторону Цивильска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с Renault Duster. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.