Суд 19 января начнет пересмотр дела об убийстве студентки МГИМО из Казахстана

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы 19 января начнет пересмотр дела Муртузали Меджидова, который обвиняется в убийстве студентки МГИМО весной 2018 года. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в суде.

Меджидова - сына бывшего главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова - задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.

"Суд назначил заседание по делу Муртузали Меджидова на 19 января 2022 года на 11:00 мск", - сказали в суде.

В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на 4-м этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком - Муртузали Меджидовым. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Доведение до самоубийства".

8 июня прошлого года Никулинский суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес Меджидову оправдательный приговор. За ним тогда осталось право на реабилитацию. Коллегия присяжных большинством голосов (пять к одному) вынесла вердикт, согласно которому Меджидов был признан невиновным. Он был освобожден в зале Никулинского суда, где слушалось уголовное дело. Однако позже Московский городской суд удовлетворил жалобу потерпевших и гособвинения и отменил оправдательный приговор. Дело Меджидова было отправлено на новое рассмотрение к другому судье.