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Один человек погиб в ДТП на МКАД

Еще один пострадал

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Мercedes столкнулся с "Камазом" на МКАД. Об этом сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

"В 04:45 мск на 47-м километре внутренней стороны МКАД водитель автомобиля Мercedes не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". В результате происшествия водитель Мercedes от полученных травм скончался на месте, его пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована", - сказали в ведомстве.

После аварии в иномарке нашли пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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