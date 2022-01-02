На Кубани после продолжительных дождей подтоплено 20 дворов

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Спасатели откачивают воду из подтопленных дворов в Славянском районе Краснодарского края. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"От дежурного ЕДДС Славянского городского поселения поступила информация о подтоплении 20 придомовых территорий. Дома подтоплены не были", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для откачки воды привлечены 32 человека личного состава и 14 единиц техники. Также отмечается, что ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В оперативном штабе Краснодарского края также добавили, что в Анапе после дождей спасатели откачивают воду с дворовых территорий. По информации штаба, в ряде населенных пунктов Анапы 2 января в результате продолжительных дождей произошло переувлажнение почвы, и в низинных участках скопилась вода.

"Особенно пострадали дворовые территории, не оборудованные водоотводными стоками, в станице Анапской по улицам Советской, Лермонтова, Зеленой, Станичной, а также микрорайоне Алексеевка города-курорта. Как сообщили в администрации муниципалитета, для ликвидации последствий стихии организовали расчистку русла реки Безымянной", - отметили в штабе.