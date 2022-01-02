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Три человека погибли из-за отравления угарным газом в частном доме в Самарской области

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

ТАСС, 2 января. Трое мужчин в воскресенье погибли в частном доме в селе Старая Таволжанка в Самарской области в результате отравления угарным газом. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 18:42 (17:42 мск) 2 января в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек в частном жилом доме в населенном пункте Старая Таволжанка муниципального района Борский. В результате происшествия погибли трое мужчин", - отмечается в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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РоссияСамарская область
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