Один человек погиб в ДТП в Удмуртии

ТАСС, 2 января. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Воткинском районе Удмуртии, в результате аварии один человек погиб, еще четыре получили травмы. Среди пострадавших двое детей. Об этом сообщает в воскресенье республиканское ГУ МЧС.

"В 18:55 (17:55 мск) 2 января в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что на 12-м км автодороги Воткинск - Кельчино - граница Пермского края произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей: Hyundai Accent (в нем находилось пять человек, в том числе двое детей - девочки пяти и восьми лет) и Kia Sportage (в нем находились четыре человека, из них один мальчик семи лет)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, из них два ребенка, пассажир Hyundai Accent скончался. В ликвидации последствий аварии принимали участие 14 человек и девять единиц техники. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.