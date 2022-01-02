Из дома на севере Москвы эвакуировали жильцов из-за похожего на гранату предмета

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Жильцы дома на улице Декабристов в Москве эвакуированы из-за похожего на гранату предмета, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В жилом доме на улице Декабристов найден предмет, похожий на гранату, проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства.

На месте работают взрывотехники, устанавливается, представляет ли предмет опасность.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству сообщили, что на месте присутствуют сотрудники ведомства, находясь в распоряжении полиции. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве заявили, что им не поступала информация об эвакуации жильцов дома или работе там полицейских.

"Найденный в доме на улице Декабристов предмет является муляжом. Людям разрешили вернуться в свои квартиры", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.