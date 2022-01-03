В районе Сахалина рейсовый автобус съехал в кювет

ТАСС, 3 января. Прокуратура в Сахалинской области организовала проверку по факту съезда рейсового автобуса в кювет на федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратурой Смирныховского района по факту съезда рейсового автобуса на федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха в кювет, в результате которого, предварительно, один человек получил телесные повреждения, организовано проведение проверки", - говорится в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства при оказании услуг по перевозке граждан, в том числе на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья. Кроме того, на контроле прокуратуры находится проверка, организованная органами внутренних дел по данному факту.

Как сообщает региональное управление МЧС России, информация об аварии поступила в понедельник в 14:30 (06:30 мск). Как уточнили ТАСС в МЧС, в автобусе было 15 пассажиров, из них двое - дети.