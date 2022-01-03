В Подмосковье задержали двух человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Двое мужчин задержаны в подмосковной Балашихе по подозрению в сбыте суррогатного алкоголя, которым отравились четыре человека, трое из них умерли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - сказали в пресс-службе, добавив, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

По предварительным данным, 2 января в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, из этой же квартиры в бессознательном состоянии был госпитализирован его знакомый. В ходе осмотра места изъята канистра со спиртосодержащей продукцией. Помимо этого, из другой квартиры в Балашихе госпитализированы еще двое: мужчина и женщина. Оба позже умерли в результате отравления неустановленным веществом. При осмотре их квартиры также изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что все канистры со спиртосодержащей продукцией были приобретены в одном месте. После этого было установлено место сбыта и сбытчик, а также производитель данной продукции", - отметили в пресс-службе.