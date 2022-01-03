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Один человек погиб в ДТП в Тверской области

Еще пятеро получили травмы

ТАСС, 3 января. Легковые автомобили Kia Ceed и Kia Sportage столкнулись на автодороге Тверь - Бежецк в Тверской области, в результате ДТП одна женщина погибла и еще пять человек получили травмы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления ГИБДД по Тверской области.

"ДТП произошло в Ремешковском районе, на 66-м километре автодороги Тверь - Бежецк. Погибла пассажирка автомобиля Kia Ceed 1995 года рождения, пострадали оба водителя и три пассажира автомобиля Kia Sportage, - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля Kia Sportage 1964 года рождения при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Kia Ceed под управлением мужчины 1994 года рождения. Как уточняется в сообщении, детей среди пострадавших нет.

Теги
РоссияТверская область
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