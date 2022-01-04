Пожар площадью 400 кв. м произошел в автосервисе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Автомобили и технологическое оборудование горели на площади 400 кв. м в автосервисе Екатеринбурга. В течение 1,5 часа пожар был ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"4 января в 05:30 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, переулок Выездной. На площади 400 кв. м горят автомобили и технологическое оборудование в автосервисе. <...> В 07:06 мск на площади 400 кв. м огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в автосервисе. В данный момент пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

Из помещений вынесли семь газовых баллонов.

Информации о пострадавших не поступало.