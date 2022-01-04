В Ивановской области пять человек отравились угарным газом

ТАСС, 4 января. Пятеро отравились угарным газом в многоквартирном доме в городском округе Тейково Ивановской области, среди отравившихся двое детей, они в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 6:30 от оперативного дежурного поступило сообщение об отравлении угарным газом в многоквартирном доме в городском округе Тейково. На место вызова прибыла бригада скорой медицинской помощи. Было диагностировано отравление угарным газом пяти человек, в том числе двоих детей", - проинформировали в пресс-службе.

Как уточнила собеседница агентства, в больнице под контролем врачей остаются двое детей.