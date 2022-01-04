В ДТП с рейсовым автобусом на Урале пострадали четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Свердловской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По имеющейся на данный момент информации, водитель автомобиля Nissan, двигавшегося из города Екатеринбурга в сторону города Режа, решив обогнать идущий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, следующим из поселка Буланаш в Екатеринбург. В ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля Nissan, в том числе несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении с уточнением, что в ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

ДТП произошло на 57-м км автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск. Режевская городская прокуратура начала доследственную проверку.