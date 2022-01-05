Цех загорелся в Екатеринбурге на площади 1 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Цех на промышленной площадке загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 09:58 (07:58 мск) поступило сообщение о пожаре по ул. Фронтовых Бригад в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 1 тыс. кв. м горит колерный цех на промплощадке. Из ангара огнеборцы эвакуировали шесть газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой. Опасность для участников пожара создают раздающиеся внутри хлопки, пожарным приходится работать с безопасного расстояния", - сообщили в пресс-службе.

В тушении пожара задействованы 14 единиц техники, 45 единиц личного состава.