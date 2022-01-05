Туристический автобус с 25 пассажирами съехал в кювет в Псковской области

ТАСС, 5 января. Экскурсионный автобус с 25 туристами съехал в кювет в Псковской области. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по Псковской области.

"Туристический автобус выполнял рейс в Гдовский район, к памятнику Александру Невскому. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет. 25 пассажиров, находившихся в салоне, не пострадали. За медицинской помощью никто не обращался", - сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.