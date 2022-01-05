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В результате ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали три человека

Среди пострадавших ребенок

ЧЕЛЯБИНСК, 5 января. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей и маршрутки, которая перевозила пассажиров, произошла в Челябинске. Пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"26-летний водитель "семерки" нарушил правила и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mercedes. После этого отечественную легковушку отбросило на маршрутку", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадали три человека: два пассажира маршрутки и ребенок из Mercedes.

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РоссияЧелябинская область
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