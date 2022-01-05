В ДТП с автобусом в Воронеже погибли два человека

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок в возрасте одного месяца, погибли, еще двое пострадали в результате столкновения автомобиля с автобусом в среду в Воронеже. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Воронежской области.

"В результате ДТП погибли пассажир автомобиля Lada Granta и месячный ребенок, а также пострадали девочка и водитель Lada Granta, [они] доставлены в медучреждение", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, около 15:00 на Новосибирской улице в Воронеже местная жительница не справилась с управлением автомобилем Lada Granta, допустив выезд на полосу встречного движения, и столкнулась с автобусом "ЛиАЗ". На данный момент причины и обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками полиции, добавили в пресс-службе.