В Ростовской области два человека погибли в ДТП на трассе

ТАСС, 5 января. Двое погибли, еще трое, в том числе два ребенка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Ростовской области 5 января, сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

"На автодороге Волгодонск - Зимовники водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибли оба водителя, травмы различной степени тяжести получили пассажиры автомобиля Hyundai", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что госпитализированы женщина 1982 года рождения, девочка 2011 года рождения и мальчик 2012 года рождения.

В настоящий момент в ряде городов и районов области наблюдается плотный туман.