Пожар на площади более 1 тыс. кв. метров произошел на складе в Иркутске

ИРКУТСК, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС тушат крупный пожар, который произошел утром в четверг в здании склада в Иркутске, площадь, охваченная огнем - более 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"6 января в 08:12 (03:12 мск) на центральный пункт пожарной связи города Иркутска поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Воровского. По оперативной информации, пожар начался на первом этаже в одном из помещений и мгновенно ушел под кровлю, где по горючему утеплителю распространился на большую площадь. Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, погибших, травмированных нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м., сотрудникам ГУ МЧС удалось ликвидировать открытое горение. По повышенному рангу к ликвидации пожара привлекли девять единиц техники, 41 человек личного состава.